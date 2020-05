Serie C, Ghirelli: “Campionato sospeso: Monza, Reggina, Vicenza in B”

Se la Serie A e la Serie B molto probabilmente riprenderanno a breve, lo stesso discorso non vale però per le squadre di C. Questo è quello che ha dichiarato il presidente Ghirelli dopo l’assemblea con i club.

SOSPESO – A TuttoMercatoWeb il numero uno della Serie C ha dichiarato: “Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale abbiamo optato per la sospensione del campionato, dando priorità alla salute di tutti così come abbiamo fatto dallo scorso 21 febbraio quando decidemmo di rinviare Piacenza-Sambenedettese, e con la conseguente promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vincenza e Reggina, il blocco alla retrocessioni in Serie D e ai ripescaggi dalla medesima categoria”.