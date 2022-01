Serie C, Ghirelli: “Palermo, Catania e Messina club in difficoltà”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato anche della ripartenza del campionato di Serie C

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervistato da Trm, ha parlato della ripresa del campionato di Serie C e della situazione dei club siciliani: “In questa fase ci sono evidenti difficoltà da parte dei club. Il presidente Mirri è una persona che ha lavorato e lavora bene. E’ un grande tifoso della sua squadra. E' normale che per portare il Palermo al livello che merita cerchi dei partner o soluzioni diverse. Mirri è un imprenditore di valore. Non l’ho sentito negli ultimi giorni, ma siamo spesso in contatto. Il Catania viene da un lungo periodo di difficoltà ma adesso c’è un tempo prefissato dal Tribunale. Un club che ha fatto la storia del calcio italiano deve avere prospettiva e mi auguro che il risultato che uscirà sia positivo. Mi auguro che anche i problemi del Messina possano essere risolti a breve”.