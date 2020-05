Serie C, Ghirelli: “Ricorsi? Meglio evitare. La gente ci darebbe un calcio nel sedere”

Il 7 maggio l’assemblea di Serie C ha preso decisioni importanti. Dopo l’incontro, il presidente Ghirelli ha annunciato quello che chiederà al Consiglio Federale, ovvero la sospensione del campionato e la promozione di 4 squadre in B. Una proposta che però non è piaciuta a tutti. Alcuni club infatti potrebbero fare ricorso, com già annunciato per esempio dal Bari.

MEGLIO EVITARE – Ghirelli in queste ore ha parlato proprio di questo ai microfoni di Radio24: “Nel momento in cui si decide di chiudere il campionato si sceglie l’ancoraggio alle norme federali e alla soluzione che crea meno contenziosi. Auspico per questo che non ci siano ricorsi perché il Paese sta soffrendo e la gente non capirebbe una mossa simile da chi ritiene di aver subito un torto. Ci darebbero un calcio nel sedere e avrebbero ragione. Per questo sarebbe meglio evitare”.