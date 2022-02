Serie C, Ghirelli sul VAR: “Ci pensiamo. Voglio riforma campionato”

Francesco Ghirelli, presidente della Serie C starebbe pensando di introdurre il VAR

Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli ha parlato a Rai Gr Parlamento del possibile approdo del VAR nella terza divisione del calcio italiano e della riforma dei campionati: "Tutti i progetti che dobbiamo mettere in campo passano attraverso una riforma del sistema calcio. Voglio una riforma dei campionati. La riforma dei campionati però è difficile da raggiungere perché nonostante gli sforzi fatti dal presidente Gravina, abbiamo una situazione della Lega Nazionali Dilettanti commissariata e una di Lega Serie A complicata. Il VAR serve per evitare errori e per preparare tutti verso le serie maggiori, oltre che a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma il problema è anche economico. E' complicato averlo per il prossimo campionato, servirebbe agire rapidamente. Togliere le mascherine e ritornare negli stadi sarebbe un segnale importante e sintomo di un Paese che sta meglio. La Serie C sta andando bene dal punto di vista dello spettacolo e siamo contenti".