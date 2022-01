Serie C, Ghirelli: “Terza giornata sarà rinviata. Catania? Concesso maggior tempo”

Il presidente della Lega Pro ha comunicato i provvedimenti in arrivo visto l'aumento dei positivi al Covid

“Si procede, adesso al rinvio delle partite in programma relativamente alla Coppa Italia, ai recuperi e alla terza giornata di campionato, quella prevista per il 16 gennaio, nella speranza che si abbassi la curva dei contagi. Stiamo facendo una bolla per 15 giorni in modo tale che quel dato del 16% che avevamo l’altro ieri sui calciatori, in termini di contagi, si possa abbassare e riprendere a giocare in maniera più serena. Vogliamo procedere, secondo protocollo, alla terza vaccinazione per tutti i calciatori, anche se i nostri hanno il 98,5%, quindi percentuale molto alta. Bisognerà dare un’interpretazione univoca insieme al CTS e al Governo in merito alle quarantene, per far sì che il regolamento diventi un regolamento serio e si possa proseguire con certezza”.