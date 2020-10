Serie C, Giana Erminio con 5 positivi: rinviata partita con l’Albinoleffe

La Giana Erminio questa mattina ha comunicato la positività di cinque membri del gruppo squadra che risultano asintomatici. Nel comunicato si legge che i calciatori positivi hanno iniziato l’isolamento domiciliare e il resto del gruppo è stato sottoposto a un altro giro di tamponi. La Lega Pro ha rinviato la sfida in programma oggi alle 20.45 tra Albinoleffe e Giana Erminio in virtù dei nuovi protocolli stilati in settimana. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Giana Erminio ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Albinoleffe – Giana Erminio, in programma domenica 11 ottobre 2020, Stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, venga posticipata a LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 con inizio alle ore 20.45″.