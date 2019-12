Serie C: Gilardino k.o. nel derby, Reggina super con Denis e Reginaldo

Gol e colpi di scena nella 19.ma giornata di Serie C al giro di boa con Monza, Vicenza e Reggina campioni d’inverno rispettivamente nei gironi A, B e C.

GIRONE A – Nel Girone A il Monza non vince, ma consolida fortemente il suo primato. I brianzoli pareggiano contro il Pontedera, in un match condotto per larga parte. Una rete di Risaliti al 90′ stoppa la fuga monzese, salvando i padroni di casa e fissando il punteggio sul 2-2. Il Monza resta al comando con 10 punti di vantaggio sullo stesso Pontedera. Nello stesso girone, la Juventus Under 23 pareggia a Olbia per 1-1. Non basta la rete di Clemenza ai bianconeri, ripresi da Parigi al 62′. La formazione piemontese resta al dodicesimo posto. Pari anche tra Renate e Arezzo (1-1) e tra Como e Albinoleffe (0-0). Goleade per Novara e Pro Patria, che demoliscono rispettivamente per 4-0 e 3-0 Siena e Giana Erminio. Il derby piemontese va all’Alessandria, che batte la Pro Vercelli di Gilardino per 2-1. I grigi sbloccano la gara nel primo tempo con Arrighini e raddoppiano nella ripresa con Castellano. Inutile la rete di Rosso su rigore.

I RISULTATI

GIRONE A

Carrarese-Pianese 1-1

60′ Infantino (C), 90′ Momente (P)

Alessandria-Pro Vercelli 2-1

21′ Arrighini (A), 48′ Castellano (A), 56′ rig. Rosso (P)

Giana Erminio-Pro Patria 0-3

65′ Masetti, 84′ Lombardoni, 90′ Pedone (P)

Novara-Siena 4-0

21′ Bortolussi, 42′ Bianchi, 68′ Bortolussi, 90′ Piscitella (N)

Olbia-Juventus U23 1-1

27′ Clemenza (J), 62′ Parigi (O)

Renate-Arezzo 1-1

46′ Plescia (R), 89′ Gori (A)

Como-Albinoleffe 0-0

Gozzano-Pergolettese 0-1

88′ Ciccone (P)

Pistoiese-Lecco 0-0

Pontedera-Monza 2-2

16′ Chiricò (M), 71′ De Cenco (P), 77′ Finotto (M), 89′ Risaliti (P)

CLASSIFICA: Monza 46, Pontedera 36, Renate 33, Novara 32, Siena, Carrarese 31, Alessandria 28, AlbinoLeffe, Arezzo 26, Pro Patria 24, Como, Juventus U23, Pro Vercelli, Pistoiese 23, Pianese, Lecco 19, Gozzano, Pergolettese 18, Olbia 12, Giana Erminio 10.

GIRONE B – Il Girone B vede il duello tra Vicenza e Carpi. I biancorossi travolgono a domicilio l’Imolese con un rotondo 3-0, mentre gli emiliani vincono contro la Sambenedettese per 1-0: rimane invariata la distanza di quattro punti tra le due formazioni in classifica, con i veneti in testa. Nelle zone di vertice va segnalata la caduta del Sudtirol contro il Piacenza per 2-0.

I RISULTATI

GIRONE B

Modena-Ravenna 2-0

48′ Spagnoli, 63′ Zaro (M)

Arzignano-Cesena 0-1

17′ Franco (C)

FeralpiSalò-Vis Pesaro 1-1

41′ Caracciolo (F), 49′ Paoli (V)

Gubbio-Fermana 0-1

5′ Petrucci (F)

Rimini-Triestina 0-1

25′ Granoche (T)

SudTirol-Piacenza 0-2

12′ Pergreffi, 54′ Nannini (P)

Fano-Virtus Verona 0-1

20′ Marcandella (V)

Carpi-Sambenedettese 1-0

71′ Maurizi (C)

Imolese-Vicenza 0-3

30′ aut. Della Giovanna, 32′ Arma, 64′ Giacomelli (V)

Reggiana-Padova lunedì ore 21

CLASSIFICA: Vicenza 45; Carpi 38; Padova 36; Sudtirol, Reggio Audace 35; Piacenza 34; Feralpisalò 30; Modena 29; Sambenedettese 28; Triestina 26; Virtusvecomp Verona, Cesena 24; Fermana 21; Vis Pesaro 19; Ravenna 18; Arzignano 16; Gubbio 15; Imolese 14; Fano 13; Rimini 12.

GIRONE C – Nel Girone C continua a dominare la Reggina. I calabresi soffrono contro la Sicula Leonzio che va avanti con Scardina su rigore. Poi Denis e Reginaldo restituiscono i tre punti agli amaranto. La Reggina mantiene 10 punti di vantaggio sul Bari che batte la Casertana per 3-0 e sul Potenza, vincitore per 1-0 sulla Paganese. Impresa della Viterbese sulla Virtus Francavilla per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica. La rete della vittoria, realizzata da Atanasov arriva al 94′. Infine buono il pareggio esterno del Catania sul terreno del Teramo: finita 1-1 con gol di Bombagi al 78′ e pareggio etneo a 7′ dalla fine con il difensore Esposito.

I RISULTATI

GIRONE C

Cavese-Ternana 1-1

30′ aut. Favasuli (T), 45′ Maza (C)

Rende-Rieti 1-0

81′ Vitofrancesco (Re)

Teramo-Catania 1-1

78′ Bombagi (T), 82′ Esposito (C)

Viterbese-Francavilla 2-1

84′ Volpe (V), 90′ Marozzi (F), 93′ Atanasov (V)

Bisceglie-Vibonese 1-1

70′ Emmausso (V), 74′ Montero (B)

Casertana-Bari 0-3

59′ Hamlili, 66′ Simeri, 83′ aut. Rainone (B)

Catanzaro-Picerno 1-0

93′ Martinelli (C)

Monopoli-Avellino 0-2

27′ Parisi, 49′ Di Paolantonio (A)

Potenza-Paganese 1-0

49′ Murano (Po)

Sicula Leonzio-Reggina 1-2

64′ rig. Scardina (S), 66′ Denis (R), 92′ Reginaldo (R)

CLASSIFICA: Reggina 49, Bari 39, Monopoli, Ternana 37, Potenza 36, Catania 28, Catanzaro, Avellino, Vibonese 26, Casertana, Teramo 25, Viterbese, Paganese 24, Virtus Francavilla, Cavese 22, Picerno 17, Bisceglie 14, Rende 13, Rieti 12, Sicula Leonzio 11.