Serie C, Girone A: frena il Sudtirol vince il Trento. Cesena ok

Già giocate tutte le gare del Girone A

Già concluse le gare dell'ottava giornata di andata di Serie C nel Girone A e due di quello B. Nel girone settentrionale frena il Sudtirol fermato in casa dal Giana. Bene il Trento che ha battuto in casa il Fiorenzuola. Nel Girone B bene il Cesena che ha battuto l'Ancona salendo al secondo posto.