Serie C, Girone C: risultati, marcatori e classifica dopo l’ultima di andata

Diciannovesima giornata molto interessante in Serie C Girone C. Si è chiuso anche il girone di andata con la Ternana per il momento ammazza-campionato. Il Bari oggi ha tenuto il passo.

Questi i risultati e i marcatori dell’ultimo turno:

Palermo-Virtus Francavilla 1-2: 37′ Valente-67′ Castorani, 88′ Ciccone

Catania-Foggia 2-1: 15′ Dall’Oglio, 51′ Piccolo-45′ Dell’Agnello

Monopoli-Catanzaro 1-1: 55′ Soleri-91′ aut. Piccinni

Bisceglie-Bari 0-1: 86′ Antenucci

Juve Stabia-Ternana 0-3: 28′ Peralta, 42′ Suagher, 51′ Vantaggiato

Paganese-Casertana 1-3: 7′ rig. Diop-57′ Castaldo, 70′ Cuppone, 72′ Icardi

Viterbese-Teramo 1-0: 43′ Tounkara

Turris-Vibonese 1-1: 88′ Romano-33′ Plescia

Avellino-Cavese 1-0: 10′ Adamo

Ha riposato il Potenza

CLASSIFICA

Ternana 43*

Bari 38*

Avellino 31 *

Catania 30*

Teramo 28*

Catanzaro 28**

Foggia 28*

Turris 27*

Palermo 24*

Juve Stabia 23**

Vibonese 21*

Virtus Francavilla 19*

Viterbese 19**

Casertana 18***

Monopoli 16**

Potenza 16*

Bisceglie 14 **

Paganese 12**

Cavese 8*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani