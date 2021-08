Serie C, grandi allenatori nel Girone C con passato in Serie A. L’elenco

Da Zeman a Novellino, nel Girone C allenatori con un passato in Serie A

Da anni il Girone C di Serie C è sempre il più difficile e combattuto. Anche la stagione che sta per partire vede grandi club con piazze da Serie A per bacino d'utenza. Per la promozione diretta Catanzaro e Bari sembrano avanti rispetto alle altre ma come sempre ci sarà la sorpresa. Intanto sulle panchine delle squadre del girone meridionale ci sono allenatori importanti con un passato da calciatore e tecnico in A e in B. Questo il quadro: