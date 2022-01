Serie C, i dati sull’affluenza negli stadi nel girone C. Domina il Bari

La capolista del Girone C prima anche per numero di spettatori

Interessanti i numeri sull'affluenza negli stadi delle squadre del Girone C di Serie C, diffusi dal portale Transfermarkt. La capolista Bari è prima anche in questa speciale classifica. La squadra guidata da mister Mignani nelle giocate al San Nicola vanta una media di 8.860 spettatori, il Palermo del nuovo tecnico Baldini al Renzo Barbera ha una media di 5.468 spettatori, il Foggia ben 3.656 mentre il Massimino di Catania è sui 3.043. Un altro stadio con una media piuttosto alta di spettatori, è l'Erasmo Iacovone di Taranto con 3.483 tifosi per gara assieme al Campobasso (2.882), numeri simili a quelli di club ambiziosi come Avellino (2.962) e Catanzaro (2.465). Appena sotto i giallorossi la Fidelis Andria (2.206) e il Potenza (1.873) mentre il Messina è una delle peggiori con solo 796 ingressi a gara, peggio solo Picerno (579), Monterosi Tuscia (400) e Vibonese (259). Nel mezzo invece Latina (1.145), Monopoli (1.145), Turris (1.085), Juve Stabia (1.194), Virtus Francavilla (1.214) e infine la Paganese (875).