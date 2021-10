Serie C, i risultati del Girone C. Bari scappa via

Bari capolista e sempre più in fuga

Redazione ITASportPress

Solo un pareggio in questa domenica pomeriggio nelle partite dell'ottava giornata di Serie C Girone C. Solo Taranto-Vibonese infatti si è conclusa con la divisione della posta in palio. Il Bari ha rimontato la Turris avanti nel primo tempo. Pugliesi che hanno ribaltato il risultato nella ripresa.

Questi i risultati:

Girone B

Imolese-Carrarese 2-4

2' Turchetta (I), 10' Doumbia (C), 40' Kalaj (C), 57' Luci (C), 59' Bramante (C), 91' Padovan (I)

Viterbese-Grosseto 0-1

74' Fratini

Girone C

Bari-Turris 4-2

8' Giannone (T), 21' Cheddira (B), 36' Leonetti (T), 46' D'Errico (B), 57' Scavone (B), 83' Terranova (B)

Catania-Juve Stabia 3-2

8' Moro (C), 15' Russini (C), 25 e 29' Eusepi (JS), 64' Moro (C)

Latina-Picerno 3-0

34' Teraschi, 56' Jefferson, 89' Sane

Monopoli-Campobasso 1-2

5' Tenkorang (C), 38' Starita (M), 52' aut. Guiebre (C)

Paganese-Catanzaro 0-2

26' Carlini su rigore, 54' Rolando

Palermo-Foggia 3-0

4' Floriano, 20' Brunori, 86' Soleri

Potenza-Fidelis Andria 2-0

60' Costa Ferreira, 75' Coccia

Taranto-Vibonese 0-0