Serie C, i risultati della prima giornata. Bene il Bari, ko Palermo e Samb

La prima giornata in Serie C si è chiusa con risultati davvero sorprendenti. Sconfitte per Palermo, Perugia e Sambenedettese, squadre accreditate per il salto di categoria. Questi i risultati della prima giornata nei tre gironi:

GIRONE A

Albinoleffe-Livorno 0-0

Carrarese-Pro Patria 0-0

Olbia-Pontedera 0-1

Piacenza-Grosseto 0-2

Pistoiese-Alessandria 1-1

Lucchese-Pergolettese 3-3

Pro Vercelli-Novara 1-0

Renate-Como 2-3

Girone B

Carpi-Sambenedettese 2-0

Feralpisalò-Arezzo 2-1

Gubbio-Modena 0-2

Padova-Imolese 0-1

Triestina-Matelica 0-1

Fermana-Mantova 0-1

Perugia- AJ Fano 2-2

Ravenna-Südtirol 1-2

Virtus Verona-Cesena 1-1

Girone C

Catania-Paganese 1-1

Teramo-Palermo 2-0

Trapani-Casertana RINVIATA PER ASSENZA MEDICO TRAPANI

Avellino-Turris SOSPESA PER PIOGGIA

Juve Stabia-Monopoli 1-2

Potenza-Catanzaro 2-1

Ternana-Viterbese 0-0

Virtus Francavilla-Bari 2-3