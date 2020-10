Serie C, i risultati delle partite delle 15

Seconda giornata di Serie C spalmata con orari diversi. Questi i risultati di quelle in programma alle ore 15:00:

GIRONE A | L’Alessadria regola 4-1 l’Olbia, protagonista Corazza con una doppietta. Carrarese corsara in trasferta con la Pro Sesto grazie al rigore trasformato da Infantino. Il Pontedera batte in extremis il Piacenza con il gol di Magrassi.

GIRONE B | Vittorie interne per il Modena, 3-1 sulla Vis Pesaro, e Sudtirol, che piega 3-0 la Fermana. La Triestina vince 0-2 a Cesena con un gol per tempo. Pari per 1-1 tra Fano e Padova, a Della Latta risponde Barbuti.

GIRONE C | Il Bari viene fermato dal Teramo sull’1-1, con Celiento che rimonta la rete di Bombagi. Il Catania espugna Monopoli per 0-1 con il gol di Silvestri. Stesso risultato per la Juve Stabia, che vince a Vibo Valentia grazie alla rete di Mastalli a due minuti dalla fine. Bene anche la Turris, 1-0 sulla Virtus Francavilla con Giannone.