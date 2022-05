Serie C, i verdetti dei playout: salvezza per Pro Sesto, Viterbese e Fidelis Andria

I risultati dei playout di Serie C

Alle 17:30 sono andate in scena le finali di ritorno dei playout di Serie C. Le sfide Fidelis Andria-Paganese, Viterbese-Fermana e Pro Sesto-Seregno hanno emesso i loro verdetti. Tornano in Serie D Paganese, Seregno e Fermana. Salve Fidelis Andria, Pro Sesto e Viterbese: le prime due, pareggiando il risultato dell'andata, hanno fatto valere il miglior posizionamento in classifica, i laziali sono riusciti invece a ribaltarlo pur essendo anch'essi meglio posizionati. Questi i risultati e i marcatori: