Serie C, il Bari allunga. Foggia rifila poker al Palermo. I risultati

Bari sempre più in fuga, sale il Catanzaro

Risultati sorprendenti nella 27a giornata di Serie C Girone C. Il Bari è passato a Torre del Greco, il Foggia in casa ha battuto il Palermo per un 4-1. L’Avellino ha perso sul terreno della Virtus Francavilla. Pari invece in Fidelis Andra-Potenza e Vibonese-Taranto, dove il neo tecnico Orlandi conquista subito un punto.