Colpo del Catanzaro sul terreno della Sicula Leonzio questo pomeriggio nel posticipo di Serie C Girone C. Calabresi in vantaggio al 14′ con Riggio poi raddoppio di Tulli al 41′. Per i padroni di casa gol di Grillo nella ripresa. Buona prestazione dei giallorossi che fanno bottino pieno in trasferta dopo 141 giorni. Felice il ritorno in panchina di Gaetano Auteri. Il Catanzaro scavalca Teramo e Catania e si riporta al sesto posto a quota 35 punti.