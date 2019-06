Serie C, il Foggia non ha presentato domanda di iscrizione

Il Foggia Calcio non è riuscito ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C. La società dei Sannella che aveva messo in vendita il club per un solo euro, non ha ricevuto nessuna offerta e anche gli ultimi investitori si sono defilati facendo calare il sipario sul club pugliese che esce di scena dal calcio professionistico dopo la retrocessione dalla Serie B. Tifosi arrabbiati che hanno fatto sentire la loro voce nel pastificio Tamma dei Sannella. Ma i giochi sono fatti: il Foggia in C non ci sarà e probabilmente ripartirà dalla Serie D.