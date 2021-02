Serie C, il gesto della Viterbese per il Bisceglie: spogliatoio come nuovo dopo la gara (persa)

Un gesto speciale che non spesso si ha il piacere di raccontare. La Viterbese ha scelto il modo migliore per salutare il campo, e lo spogliatoio, del Bisceglie dopo la partita della giornata di Serie C disputata ieri. Come mostrano le immagini pubblicate su Facebook dai diretti interessati, oltre ad una grande dose di fair play – la Viterbese ha perso sul campo -, anche un po’ di duro lavoro oltre le fatiche della trasferta.

Lo staff degli ospiti, infatti, si è prodigato per far trovare ai rivali lo spogliatoio pulito tirato a lucido. Un gesto che è stato assolutamente apprezzato: “Pulire gli spogliatoi nonostante la sconfitta. Complimenti alla Viterbese per il fantastico gesto compiuto al termine della partita. Esempio di rispetto, lealtà e sportività”. Sono queste le parole del Bisceglie sui social. Quando lo spettacolo non è solo quello che si vede sul campo… Chapeau!