Serie C, il Monza vince ancora e vola a +12. Berlusconi: “Batteremmo anche il Milan”

Il Monza vince con scioltezza anche ad Olbia (0-3) e vola addirittura a +12 sulla seconda in classifica nel Girone A di Serie C. Insomma, la formazione brianzola, guidata da mister Cristian Brocchi, sta letteralmente dominando il proprio raggruppamento di terza serie: 42 punti dopo 17 giornate, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Al termine della sfida odierna, il patron Silvio Berlusconi ha rilasciato, scherzosamente e in preda all’euforia per i risultati straordinari, la seguente frase: “In questo momento batteremmo anche il Milan”. Berlusconi, che terrà sempre nel cuore i rossoneri per gli oltre trent’anni di straordinari successi, sarà peraltro presente alla festa dei 120 anni della società di Via Aldo rossi, che celebrerà il prossimo 15 dicembre.