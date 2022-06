Serie C, il Palermo passa a Padova e ipoteca la Serie B

Decisivo un gol di Floriano al decimo minuto di gara. Poi nella ripresa tambureggiante offensiva dei padroni di casa imprecisi però sottoporta

Ancora una vittoria esterna (la sesta consecutiva tra campionato e playoff) del Palermo in questi spareggi promozione per andare in Serie B. Nella finale playoff, i rosanero sono passati sul campo del Padova col punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Floriano nel primo tempo al 10'. La squadra di Baldini ha stretto i denti nella ripresa non subendo la rimonta anche se ha perso la brillantezza avuta nella prima frazione di gioco.