Serie C, il Palermo sbanca Trieste e ipoteca il passaggio del turno

Il ritorno al Barbera giovedì prossimo

E' iniziata con la vittoria del Palermo a Trieste la fase nazionale dei playoff che dovranno determinare la quarta promozione in B. I rosanero in attesa della cessione allo sceicco dei City hanno vinto 2-1 con doppietta di Floriano e adesso il match del Barbera sembra una pura formalità. Rapisarda a pochi minuti dalla fine ha realizzato il gol della Triestina. Giovedì ci sarà la sfida di ritorno (senza supplementari): in caso di parità passa la squadra meglio classificata (ossia quella che gioca il ritorno in casa). Alla Triestina serve una vittoria con due gol di scarto. Al Nereo Rocco di Trieste il Palermo ha dominato l'incontro sin dalle prime battute subendo qualcosa nel finale. Non è bastato alla formazione alabardata la spinta del pubblico assai numeroso oggi per battere il Palermo di mister Baldini.