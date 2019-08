Serie C, il programma delle gare e degli orari fino alla 19.ma giornata

La Lega Pro ha reso noto il programma delle gare e degli orari della seconda giornata, in programma dal 31 agosto al 2 settembre.

GIRONE A

ALBINOLEFFE vs PRO PATRIA Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola

CARRARESE vs ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00 Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara

GOZZANO vs COMO Domenica Ore 15.00 Stadio “Silvio Piola”, Vercelli

JUVENTUS U23 vs ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00 Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria

LECCO vs PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30 Stadio “Rigamonti Ceppi”, Lecco

MONZA vs NOVARA Domenica Ore 17.30 Stadio “Brianteo”, Monza

OLBIA vs GIANA ERMINIO Domenica Ore 15.00 Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia

PERGOLETTESE vs PISTOIESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Giuseppe Voltini”, Crema

PIANESE vs AREZZO Sabato Ore 20.45 Stadio “Carlo Zecchini”, Grosseto

RENATE vs PONTEDERA Domenica Ore 15.00 Stadio “Città di Meda”, Meda

GIRONE B

CESENA vs VIS PESARO Lunedì Ore 20.45 Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, Cesena

FERALPISALÒ vs RIMINI Domenica Ore 15.00 Stadio “Lino Turina”, Salò

GUBBIO vs VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 15.00 Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio

IMOLESE vs ARZIGNANO V. Domenica Ore 17.30 Stadio “Romeo Galli”, Imola

L.R. VICENZA vs FERMANA Domenica Ore 17.30 Stadio “Romeo Menti”, Vicenza

PADOVA A.J. vs FANO Domenica Ore 15.00 Stadio “Euganeo”, Padova

PIACENZA vs MODENA Sabato Ore 20.45 Stadio “S. Cabassi”, Carpi

RAVENNA vs REGGIO AUDACE Domenica Ore 17.30 Stadio “Bruno Benelli”, Ravenna

SAMBENEDETTESE vs TRIESTINA Domenica Ore 17.30 Stadio “Riviera delle Palme”, S.Benedetto del Tronto

SUDTIROL vs CARPI Domenica Ore 15.00 Stadio “Marco Druso”, Bolzano

GIRONE C

BARI vs VITERBESE CASTRENSE Domenica Ore 17.30 Stadio “San Nicola”, Bari

BISCEGLIE vs CATANZARO Domenica Ore 17.30 Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie

CASERTANA vs RENDE Domenica Ore 17.30 Stadio “Alberto Pinto”, Caserta

CATANIA vs VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30 Stadio “Angelo Massimino”, Catania

PAGANESE vs MONOPOLI Sabato Ore 20.45 Stadio “Marcello Torre”, Pagani

PICERNO vs RIETI Domenica Ore 15.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

REGGINA vs CAVESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria

TERAMO vs SICULA LEONZIO Domenica Ore 15.00 (*)

TERNANA vs POTENZA Domenica Ore 15.00 Stadio “Libero Liberati”, Terni

VIBONESE vs AVELLINO Domenica Ore 17.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia

CATANIA: questi gli orari del club etneo

Potenza-Catania 8 settembre ore 17.30

Catania-Viterbese 15 settembre ore 15. 00

Monopoli-Catania 22 settembre ore 15.00 Catania-Cavese 25 settembre ore 20.45 Reggina-Catania 29 settembre ore 15.00 Ternana-Catania 6 ottobre ore 15.00 Catania-Piceno 13 ottobre ore 15.00 Vibonese – Catania 20 ottobre ore 15.00 Catania – Bisceglie 23 ottobre ore 20.45 Catania-Bari 27 ottobre ore 15.00 Paganese-Catania 3 novembre ore 15.00 Catania-Sicula Leonzio 10 novembre ore 17.30 Catanzaro-Catania 18 novembre ore 20.45 Catania – Caserta a 24 novembre ore 15.00 Rieti-Catania 1 dicembre ore 15.00 Catania-Rende 8 dicembre ore 17.30 Teramo-Catania 15 dicembre ore 15.00

QUESTI GLI ORARI FINO ALLA 19.ma GIORNATA