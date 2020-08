Serie C, il Siena alza bandiera bianca come la S. Leonzio. Il 20 le riammesse

Nella prossima stagione di Serie C non saranno ai nastri di partenza il Siena e la Sicula Leonzio che ieri non hanno presentato la domanda di iscrizione. Una rinuncia al campionato che ha lasciato nelle due città grande delusione soprattutto per il Siena, che nel 2013 era in Serie A e un anno dopo è fallito ripartendo dalla D come Robur. I tifosi puntano l’indice sulla presidentessa Anna Durio, mentre a Lentini sono sicuri che dare l’addio alla C dopo tre anni sia dovuto alle vicende giudiziarie che hanno colpito la proprietà. Per la Robur Siena, dunque, qualora dovesse arrivare un’iscrizione al campionato di Serie D, sarà un nuovo passo indietro dopo quello del 2014, quando non si iscrisse al torneo di Serie B: allora subì la revoca dell’affiliazione alla FIGC e venne dichiarata fallita per dissesto finanziario. Il 20 agosto il Consiglio federale ratificherà le rinunce e procederà alle riammissioni: i due posti liberi andranno a Giana e Ravenna, le meglio piazzate dopo l’ultima stagione. Va anche rimpiazzato il Campodarsego, neopromosso che però si è arreso: il suo posto dovrebbe andare alla seconda del girone, ossia al Legnago. Le retrocesse dalla B hanno tempo fino al 24 per iscriversi, mentre se qualche domanda sarà bocciata si procederà con i ripescaggi (con peso economico annesso, non previsto per le riammissioni): prima un’altra retrocessa, poi una di Serie D e via in alternanza. Ma è improbabile che ci siano domande non in regola.