Serie C, la 2a giornata spostata dal 9 gennaio al 2 febbraio

Un provvedimento preso per l'impennata dei casi Covid

Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 2a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 come di seguito riportato: 2a giornata di ritorno 1/2/3 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022. La 3a giornata per il momento non è stata spostata e si disputerà regolarmente il 16 gennaio.