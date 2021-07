Serie C, la composizione dei tre gironi dopo definizione Figc

In Serie B sarà riammesso il Cosenza, mentre in Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Siena.

Ci siamo quasi per conoscere le squadre dei tre gironi di Lega Pro per la stagione sportiva 2021/2022 dopo la ratifica delle decisioni del Coni e poi oggi la definizione completa degli organici da parte della Figc in base alle domande di integrazione di organico dai seguenti club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese, Fidelis Andria, Latina, Lucchese, Pistoiese e Siena. La formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud.

GIRONE A

Albinoleffe, FeralpiSalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergocrema, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, SudTirol, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B

AnconaMatelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fano, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Pesaro, Viterbese.

GIRONE C

Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Juve Stabia, Latina, ACR Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno#, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese.

#A seguito della rinuncia della Società Gozzano, attesa la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l’AZ Picerno.