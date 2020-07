Serie C, la finale playoff sarà Reggiana-Bari

La finale playoff per un posto in serie B vedrà di fronte la Reggiana e il Bari. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia visto che la squadra di mister Alvini ha chiuso meglio la regular season prima del lockdown. Stasera la Reggiana ha battuto in semifinale il Novara per 2-1. Vantaggio di Kargbo al 23′ del primo tempo. Il Novara non ci sta e nel recupero della prima frazione perviene al pareggio con Buzzegoli. Ad inizio ripresa però è ancora la Reggiana a tornare in vantaggio grazie alla marcatura di Spanò. Il risultato non cambierà più.

A Bari invece vantaggio dei pugliesi nel primo tempo con Di Cesare di testa al 20′ poi pareggio della Carrarese al 90′ con Piscopo con un bel diagonale. Nei tempi supplementari il portiere toscano Francesco Forte evita la capitolazione alla squadra di mister Baldini con interventi straordinari fino a 1′ dalla fine. Capitola al 119′ trafitto da un gol dell’attaccante Simone Simeri. Bari in finale. In caso di parità al 90′ al Mapei supplementari e poi rigori.

