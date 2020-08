Serie C, la grande volata per l’iscrizione al campionato fino a mezzanotte. Chi rischia

Poche ore e si conosceranno i nomi delle squadre che non si iscriveranno al campionato di Serie C. Oggi a mezzanotte scade il termine e molti club sono alla ricerca dei fondi necessari per iscriversi al fotofinish. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Arezzo e Teramo, hanno pronti i documenti necessari. Filtra ottimismo per il Catania dopo il passaggio di proprietà, dopo la rinuncia della Procura all’istanza di fallimento e dopo l’abbandono del concordato preventivo. Verso l’ok la Sicula Leonzio, mentre le nubi più nere sono sul Siena. Nel frattempo la Figc ha confermato le norme per riammissioni e ripescaggi, così il posto del Campodarsego (rinuncia dopo la promozione) andrà a una seconda di Serie D, mentre in caso di rinunce ci sono le riammissioni delle retrocesse (Giana, poi Ravenna e terza Pianese); se invece ci saranno bocciature, per i ripescaggi il primo posto andrà alla C, il secondo alla D, ecc. Domani invece il CdG del Coni discute il ricorso del Trapani per il -2: se accolto, cambiano i verdetti in coda alla B. Le retrocesse in C hanno tempo fino al 24 per iscriversi.