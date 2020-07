Serie C, la Reggiana conquista la B: un gol di Kargbo affonda il Bari

Con un gol di Augustus Kargbo al 50’ la Reggiana batte il Bari nella finale playoff di Serie C e dopo 21 anni torna in Serie B. Il piccolo centravanti della Sierra Leone che è stato l’autentico trascinatore dei granata, nelle gare dei playoff, contro Potenza e Novara, è stato anche stasera il match winner con un preciso colpo di testa. Il Bari si è dovuto arrendere al Mapei Stadium e dovrà rinviare al prossimo anno il ritorno tra i cadetti. Reggiana che ha iniziato bene la gara colpendo due legni ma poi il Bari ha gestito meglio la gara sfiorando il pareggio negato nella ripresa dall’arbitro Paterna per un dubbio fallo di mano di Antenucci. Pugliesi trafitti dal 21enne africano di proprietà del Crotone che lo ha prelevato in D dal Campobasso. Solo col Catania il Bari è rimasto a secco di reti ma stasera nella partita più importante non è riuscito a pungere.

CRONACA MATCH

Primo tempo a reti bianche al Mapei Stadium ma i padroni di casa sciupano due belle opportunità con l’attaccante della Sierra Leone Kargbo. Inizio di gara shock per il Bari, due pali per la Reggiana e il grave infortunio a Simeri. I galletti soffrono parecchio la velocità e il giro palla della squadra di Alvini ma dopo la mezzora sono riusciti a gestire la partita meglio chiudendo in crescendo la prima frazione di gara. Nella ripresa la doccia fredda per i pugliesi con il gol di Kargbo al 50’ che sul filo del fuorigioco riesce a sbucare dietro Ciofani e battere Frattali con un colpo di testa ben assestato. Il Bari accusa il colpo ma riesce ad andare in rete con Antenucci che ci resta male quando l’arbitro Paterna annulla il gol per un presunto fallo di mano. La Reggiana ha sofferto difendendo male il vantaggio e spaccandosi in due tra centrocampo e difesa. Mancanza di aggressività per gli emiliani tanto che il tecnico Alvini ha cambiato gli esterni di centrocampo. Il Bari rischia e si riversa tutto nella metà campo della Reggiana ma non è mai preciso e il match si è chiuso con la festa della squadra emiliana che torna in B dopo 21 anni. L’ultima apparizione nel maggio del 1999.

TABELLINO

MARCATORI: 50′ Kargbo

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, A. Costa; Libutti (72′ Staiti), Varone (86′ Espeche), Rossi (72′ Lunetta), Favalli (65′ Kirwan); Radrezza; Zamparo (65′ Marchi), Kargbo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, F. Costa; Hamlili (76′ Terrani), Schiavone (66′ Bianco), Maita (66′ Scavone); Laribi; Simeri (7′ Costantino (75′ D’Ursi)), Antenucci.

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Rossi, Antenucci, Staiti, D’Ursi