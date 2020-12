Serie C, la Triestina frena il Padova e fa gioire il Sudtirol

Nel posticipo di Serie C Girone B di scena all’Euganeo, il Padova vice capolista e la Triestina hanno chiuso sullo 0-0. Avvio agonisticamente intenso e caratterizzato dall’equilibrio, i padroni di casa provano a prendere maggiormente campo, la Triestina comunque pronta puntualmente a ripartire e capace di tenere il possesso palla fino a conquistare un deciso predominio territoriale a cavallo del quarto d’ora. La prima conclusione è alabardata al 20′, ci prova Rizzo dai venti metri con sfera che termina a lato. Risposta patavina al 27′ con uno spunto personale di Nicastro, il muro difensivo alabardato respinge la minaccia. Lo stesso Nicastro accentua vistosamente la caduta in area al 28′ dopo un dribbling su Rizzo, Feliciani lascia correre senza ravvisare il penalty nè sanzionare l’attaccante. Al 32′ grande occasione per l’Unione sull’asse Tartaglia-Boultam, palla dentro del terzino per la girata al volo di Granoche che costringe al miracolo Vannucchi. Al 37′ ancora Triestina pericolosa con un potente destro di Rizzo dalla media distanza, sfera a lato di poco. Ancora alabardati alla conclusione con Boultam al 39′, bello spunto personale e rasoterra controllato stavolta senza grande apprensione da Vannucchi. Si va negli spogliatoi senza recupero e sullo 0-0 di partenza, Triestina con ottima personalità e più pericolosa dei padroni di casa.

Al rientro in campo non ci sono cambi, primo tentativo alabardato al 2′ su punizione dalla trequarti destra di Giorico, Tartaglia di testa manda alto non di molto. Al 5′ ancora Triestina con Mensah lanciato in velocità, Vannucchi e la difesa patavina si salvano con affanno. Ancora panico nella difesa biancoscudata al 7′, Mensah viene chiuso in qualche modo sfiorando un rocambolesco autogol. Unione vicinissima al vantaggio al 9′, Boultam scodella dentro per Granoche che viene chiuso in extremis da Andelkovic a due passi da Vannucchi. All’undicesimo primo vero tiro dei padroni di casa propiziato da un’azione personale di Bifulco, Offredi c’è e la tiene in due tempi. Al 17′ episodio importante, Granoche difende palla e viene messo giù in area portando Feliciani ad indicare il dischetto, il guardalinee con almeno 30 secondi di attesa comunica al direttore di gara di aver visto un fuorigioco sancendo un nulla di fatto tra le polemiche vibranti degli alabardati. Al 25′ primo cambio Triestina, fuori Maracchi e dentro Calvano. Un minuto più tardi Curcio cerca un cross con un drop dalla fascia sinistra, Tartaglia devìa fortuitamente trasformando una sfera innocua in un pallone pericoloso che sfila sul fondo. Scende una nebbia fittissima e Madorlini effettua i primi due cambi, Paponi e Santini per Nicastro e Jelenic. Triestina che continua ad attaccare appena ne ha la possibilità, al 33′ ci prova Boultam col mancino in diagonale, Vannucchi si salva in corner. Al 35′ altra grande combinazione sull’asse Mensah-Tartaglia, cross basso di quest’ultimo chiuso con affanno dai biancoscudati. Altro doppio cambio padovano a 8′ dal termine, Gasbarro-Fazzi per Hallfredsson e Bifulco. A 5′ dal 90′ è Pillon ad operare un doppio cambio, Rapisarda e Lodi per Granoche e Boultam. Si entra nel recupero con Soleri per Germano e la Triestina che chiude all’attacco pur senza trovare il gol che avrebbe sostanzialmente meritato. Una Triestina incerottata fa un grande passo avanti sul piano del gioco e della personalità, portando via da Padova un pareggio che sta piuttosto stretto agli alabardati. In classifica il pareggio dei patavini consente al Sudtirol di rimanere da solo al comando con due punti di vantaggio proprio sulla squadra di Mandorlini. La Triestina invece è al decimo posto in zona playoff.

TABELLINO

CALCIO PADOVA – U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 0-0 (P.T. 0-0)

CALCIO PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano (92′ Soleri), Pelagatti, Andelkovic, Curcio; Hraiech, Hallfredsson (82′ Fazzi), Della Latta; Nicastro (73′ Paponi), Bifulco (82′ Gasbarro), Jelenic (73′ Santini). A disposizione: Merelli, Valentini, Vasic, Kresic, Buglio, Beretta, Jefferson. All. Andrea Mandorlini

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 (4-3-1-2): Offredi; Tartaglia, Capela, Lambrughi, Brivio; Maracchi (69′ Calvano), Giorico, Rizzo, Boultam (85′ Lodi); Granoche (85′ Rapisarda), Mensah. A disposizione: Valentini, Rossi, Filippini, Butti, Sarno, Gomez, Palmucci, Cavaliere. All. Giuseppe Pillon

ARBITRO: Feliciani (Teramo) ASSISTENTI: Garzelli (Livorno) Santi (Prato) IV UOMO: Bitonti (Bologna)

NOTE: Serata molto fredda e umida, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Giorico, Brivio (Ts), Pelagatti (Pd) per gioco falloso. Recupero: 0′ e 4′