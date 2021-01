Serie C, la Virtus Francavilla passa a Palermo

Perde in casa il Palermo contro la Virtus Francavilla ed è un k.o. pesante per i rosanero che non riescono a trovare continuità di risultati. I rosa giocano un buon primo tempo e passano in vantaggio con Valente, ma nella ripresa si spengono, subiscono il pareggio al 22′ con Castorani e poi sbagliano tanto sotto porta. Boscaglia vuole vincere e sbilancia la squadra, ma pochi secondi dopo arriva il gol di Ciccone che condanna il Palermo con uno splendido tiro a giro di sinistro. La Virtus sale a 22 punti e il Palermo resta a 24.