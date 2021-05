Serie C, le date e gli orari dei playoff

Per chi parte dal primo turno per arrivare in finale dovrà giocare 10 partite

Redazione ITASportPress

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari del primo turno dei play off. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno: non sono previsti tempi supplementari: in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season. Mercoledì si esprimerà il Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di due punti inflitta al Catania. In caso di restituzione gli etnei giocherebbero contro la Casertana e non con il Foggia.

Girone A

Domenica 9 maggio

Pro Patria-Juventus Under 23 Ore 17.30

Lecco-Grosseto Ore 15.00

Albinoleffe-Pontedera Ore 17.30

Girone B

Sabato 8 maggio

Cesena-Mantova Ore 20.45 Diretta Rai Sport

Domenica 9 maggio

Triestina-Virtus Verona Ore 17.30

Matelica-Sambenedettese Ore 17.30

Girone C

Domenica 9 maggio

Juve Stabia-Casertana Ore 17.30

Catania-Foggia Ore 17.30

Palermo-Teramo Ore 15.30