Serie C, le partite del prossimo week end su Sky

Continua la programmazione di Sky dedicata alla Serie C. Tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, saranno 13 i match della 18^giornata di Campionato trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). Alessandria-Como rinviata per coronavirus.

Sabato 9 gennaio

ore 14.30- Cavese-Palermo (Sky Sport 252, telecronaca Riccardo Gentile)

(Sky Sport 252, telecronaca Riccardo Gentile) ore 15.00 – Carrarese-Juventus U23 (Sky Sport 253, telecronaca Andrea Marinozzi)

(Sky Sport 253, telecronaca Andrea Marinozzi) ore 15.00 – Cesena-Sudtirol (Sky Sport 254, telecronaca Daniele Barone)

(Sky Sport 254, telecronaca Daniele Barone) ore 17.30 – Feralpisalò-Sanbenedettese (Sky Sport 252, telecronaca Paolo Ciarravano)

(Sky Sport 252, telecronaca Paolo Ciarravano) ore 17.30 – Teramo-Avellino (Sky Sport 253, telecronaca Lucio Rizzica)

Domenica 10 gennaio

ore 12.30 – Renate-Pro Sesto (Sky Sport 254, telecronaca Luca Boschetto)

(Sky Sport 254, telecronaca Luca Boschetto) ore 12.30 – Casertana-Catania (Sky Sport 255, telecronaca Andrea Marinozzi)

(Sky Sport 255, telecronaca Andrea Marinozzi) ore 15.00 – Piacenza-Pro Vercelli (Sky Sport 254, telecronaca Marco Frisoli)

(Sky Sport 254, telecronaca Marco Frisoli) ore 15.00 – Novara-Olbia (Sky Sport 255, telecronaca Luca Mastrorilli)

(Sky Sport 255, telecronaca Luca Mastrorilli) ore 15.00 – Bari-Turris (Sky Sport 256, telecronaca Paolo Ciarravano)

(Sky Sport 256, telecronaca Paolo Ciarravano) ore 17.30 – Grosseto-Pistoiese (Sky Sport 254, telecronaca Antonio Nucera)

(Sky Sport 254, telecronaca Antonio Nucera) ore 17.30 – Legnago-Modena (Sky Sport 255, telecronaca Dario Massara)

(Sky Sport 255, telecronaca Dario Massara) ore 17.30 – Ravenna-Arezzo (Sky Sport 256, telecronaca Paolo Redi)

(Sky Sport 256, telecronaca Paolo Redi)

Area C

Inoltre, ogni martedì alle ore 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sul turno di campionato.