Serie C, le partite in diretta streaming su Eleven Sports

Rinnovato il contratto con la piattaforma Eleven Sports

La Serie C tornerà a essere visibile in streaming per gli abbonati su Eleven Sports. Come riporta calcioefinanza.it, si parte il 21 Agosto con la diretta streaming e on demand del primo turno della Coppa Italia Serie C, una grande competizione che esordirà con una nuova formula altamente spettacolare che prevede ben 56 squadre impegnate nel primo turno. In calendario, infatti, ben 28 gare a eliminazione diretta per rompere il ghiaccio nella stagione 2021/22 che avrà il suo apice il weekend del 28-29 agosto quando sarà in programma la prima giornata del campionato di Serie C.