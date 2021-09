Serie C, le partite in diretta su Sky

Sono 8 le partite in diretta disponibili via satellite e in digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio

Redazione ITASportPress

Tra sabato 11 e domenica 12 settembre appuntamento su Sky con la terza giornata del campionato di Serie C 2021/2022. 8 le partite in diretta disponibili via satellite e in digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio

La programmazione della 3^ giornata

Sabato 11 settembre

ore 17.30 - Grosseto-Ancona (Sky Sport 253, digitale terrestre Sky Sport 484 - telecronaca Manuel Favia)

ore 20.30 - Foggia-Turris (Sky Sport 253, digitale terrestre Sky Sport 484 - telecronaca Calogero Destro)

Domenica 12 settembre

ore 17.30 - Pescara-Vis Pesaro (Sky Sport 252, telecronaca Giovanni Poggi)

ore 17.30 - Modena-Teramo (Sky Sport 253, digitale terrestre Sky Sport 484 - telecronaca Cristiano Tognoli)

ore 17.30 - Olbia-Viterbese (Sky Sport 254, digitale terrestre Sky Sport 485 - telecronaca Fabrizio Redaelli)

ore 20.30 - Avellino-Latina (Sky Sport 252, telecronaca Giovanni Cristiano)

ore 20.30 - Pro Patria-Juventus U23 (Sky Sport 253, digitale terrestre Sky Sport 484 - telecronaca Federico Botti)

ore 20.30 - Picerno-Bari (Sky Sport 254, digitale terrestre Sky Sport 485 - telecronaca Andrea Voria)