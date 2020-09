Serie C, le scuse di Eleven Sports che promette rimborso della prima giornata

Dopo l’affondo del presidente della Lega Pro Ghirelli per i disservizi di domenica scorsa, Eleven Sports si scusa con gli utenti: “Cari tifosi, lavoriamo costantemente per darvi il miglior servizio possibile e farvi seguire le partite della vostra squadra del cuore. Purtroppo, i problemi tecnici riscontrati domenica, non direttamente imputabili a noi, non ci hanno permesso di garantirvi l’esperienza che meritate. Ci scusiamo con tutti coloro hanno riscontrato inconvenienti. Quotidianamente abbiamo come unico obiettivo offrire un servizio sempre migliore per fare in modo che questi episodi non accadano più. Per cercare di porre rimedio, non solo a parole, a ciò che è accaduto questo weekend, abbiamo adottato le seguenti misure:

· L’abbonamento a chi ha sottoscritto un mensile verrà prolungato di una settimana

· Gli abbonati annuali verranno contattati singolarmente e la prima giornata di Serie C verrà totalmente rimborsata. Sia a chi non ha potuto usufruire del servizio, sia a chi non è incorso in alcun problema durante la visione.

Vi ringraziamo, ancora una volta, per la fiducia che avete riposto in noi. Sicuri di poter continuare ad emozionarci di fronte ai colori che ci fanno battere il cuore già da questo Week-end”.