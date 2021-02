Serie C, Lucca spaventa la Ternana che pareggia con Falletti a Palermo (1-1). Gli altri risultati

Il big match della 22a giornata di Serie C Girone C tra il Palermo e la capolista Ternana si è concluso in parità. Al Barbera un gol per parte con i rosanero in vantaggio nella ripresa con un colpo di testa di Lucca e poi il pareggio degli umbri con l’ex Falletti. Finale scoppiettante con una occasione per parte: prima i siciliani con Broh e poi gli ospiti che hanno colpito la traversa su punizione ben calciata da Falletti. Pari giusto e per Lucarelli la conferma che la sua Ternana sa anche soffrire visto che la trasferta di Palermo non era tra le più agevoli.

Questi gli altri risultati:

Foggia – Teramo 0-0 (giocata ieri)

Oggi

Casertana – Potenza 1-0 21′ p.t. Rosso (C)

Paganese – Catanzaro 1-0 1′ s.t. Raffini (P)

Palermo – Ternana 1-1 2′ s.t. Lucca (P); 38′ s.t. Falletti (T)

Vibonese – Virtus Francavilla 1-2 15′ p.t. Castorani (V.F.); 5′ s.t. Sparandeo (V.F.), 46′ s.t. La Ragione (Vi)

Viterbese – Turris 2-0 9′ s.t. Baschirotto (V), 36′ Tounkara (V)

Bari – Cavese: ore 17.30

Bisceglie – Avellino: ore 20.30

Juve Stabia – Catania: ore 20.30

RIPOSA: MONOPOLI

LA CLASSIFICA

1. Ternana – 52

2. Bari – 41

3. Avellino – 37



4. Catania* – 33

5. Teramo – 32

6. Foggia – 32

7. Catanzaro* – 32

8. Turris – 27

9. Palermo – 26

10. Juve Stabia – 26

11. Virtus Francavilla – 25

12. Casertana* – 24

13. Vibonese – 22

14. Monopoli – 20

15. Viterbese – 19

16. Potenza – 17

17. Bisceglie – 15

18. Cavese – 12

19. Paganese* – 12

*(Una partita in meno)

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso