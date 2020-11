Serie C, Luperini nel finale fa esplodere il Palermo che supera il Potenza (1-0)

Il Palermo, reduce da due vittorie consecutive, ha trovato il tris contro il Potenza, nel recupero della 2a giornata di Serie C. Ai rosanero è bastato un gol di Luperini a 5′ dalla fine per piegare gli avversari che al Barbera hanno giocato prevalentemente di rimessa. I siciliani rinvigoriti nelle gambe e nel morale hanno sfiorato ripetutamente il gol del vantaggio ma a fermare la truppa di mister Boscaglia c’è stato il portiere del Potenza Marcone che ha salvato la porta su Saraniti, Lucca e Odjer. Ma il muro dei rossoblu’ è crollato a pochi minuti dalla fine e il risultato striminzito non premia i padroni di casa che hanno costruito un alto numero di occasioni. Il Palermo con questa vittoria sale a 12 punti.