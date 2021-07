Serie C, Messina potrebbe avere due squadre

Dopo la decisione della Figc l'FC Messina potrebbe essere ripescata

Il Chievo non è stato iscritto al campionato di Serie B e il Cosenza spera nel ripescaggio. La domanda di iscrizione è stata l’ultima ad arrivare, in extremis, con le pendenze rimaste (stipendi ecc...) tutte sanate. Il problema con l’Agenzia delle Entrate però non sarebbe stato sistemato a dovere -scrive oggi la Gazzetta dello Sport-. Il Chievo aveva già in atto una rateizzazione del debito e non avrebbe pagato alcune rate: dopo aver rimediato negli ultimi giorni ai pagamenti, avrebbe voluto ripristinare quell’accordo, che però per il Fisco sarebbe stato ormai decaduto. Da qui la bocciatura senza considerare che l’esposizione del club sarebbe molto consistente: si parla di 20 milioni.

LE 5 DI C - Secondo la Gazzetta dello Sport, delle 5 a rischio la sola Paganese ha una situazione risolvibile. Molto più complicati i casi di Carpi, Novara e Samb, sempre legati alla proposta di rateizzazione dei debiti con il Fisco. I ricorsi delle società verteranno su questo punto: difficilmente la Covisoc cambierà idea e dovrebbe confermare le bocciature alla Figc, che nel Consiglio di giovedì agirà di conseguenza. I successivi ricorsi al Coni (si dovrebbe fare in tempo a discuterli entro il 27) saranno l’ultima speranza.Le domande di ripescaggio entro il 19 vanno fatte. La rinuncia del Gozzano premia l’Aglianese, prima nei playoff e ammessa a tutti gli effetti. I ripescaggi (con costi e norme conseguenti) si fanno per sostituire le bocciate (certa la Casertana), in alternanza tra migliori della D e scese dalla C. Per le prime (elenco domani) dopo l’Aglianese irrompe l’Fc Messina, che ieri ha vinto i playoff, davanti a Latina, Andria, Siena, ecc; per la C l’ordine c’è già: Lucchese, Fano, Pistoiese e Arezzo. Nel Girone C dunque potrebbe giocare due club di Messina visto che l'ACR ha vinto il campionato.