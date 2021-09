Serie C, Messina ripreso dal Palermo (1-1)

Un pareggio con tante emozioni allo stadio di Vibo Valentia

Il primo derby siciliano stagionale in Serie C Girone C finisce con la divisione della posta in palio. A Vibo Valentia, il Messina e il Palermo hanno chiuso in parità con il punteggio di 1-1. Peloritani in vantaggio alla fine del primo con un gol di Balde lesto ad anticipare il portiere Pelagotti. Il Palermo nella ripresa prima ha fallito un rigore con Floriano che però ha calciato sopra la traversa. Al 64' il pari dei rosanero: cross di De Rose per l’inserimento di Luperini che prima di testa e poi di piede si vede respinta la gioia del gol da Lewandovski. Il tap-in vincente arriva da Soleri, entrato da pochi minuti. Finale della partita più a tinte rosanero ma il Messina non si è fatto sorprendere. Anzi proprio i padroni di casa hanno fallito una colossale occasione a 3' dalla fine con Fazi. Finale di grande tensione ma il derby siciliano si è chiuso in parità.