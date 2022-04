Serie C, Messina salvo ma festeggia anche il Taranto. Risultati e classifica

Un Messina che ha rimontato subito dopo il calciomercato invernale

L'esclusione del Catania dal Girone C di Serie C ha favorito il Messina che oggi avendo battuto in casa il Taranto per 1-0 si è salvato aritmeticamente. Ai giallorossi è bastato un gol di Rizzo per avere la meglio sul Taranto ed esultare per una salvezza incredibile visto che la squadra a fine dicembre era nei bassi fondi della classifica. La prima rete del centrocampista e le concomitanti sconfitte delle dirette concorrenti consegnano ai giallorossi la permanenza in C con due giornate di anticipo. Match equilibrato, deciso dalla papera di Chiorra sulla punizione di Rizzo. Record di presenze stagionali al “Franco Scoglio”: ben oltre le 3.500 comunicate dalla società.