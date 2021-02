Serie C, nel Girone C passo avanti dell’Avellino che batte il Palermo

Nelle gare iniziate alle ore 15 successo dell’Avellino che vince in casa col Palermo e si porta a meno uno dal Bari. Successo esterno per la Juve Stabia che espugna il campo della Francavilla mentre lo scontro salvezza tra Cavese e Paganese va ai padroni di casa. Pareggio in extremis ed in rimonta per la Turris contro il Bisceglie (2-2). Pareggio tra Teramo e Monopoli.

Domenica 7 febbraio ore 12:30

Bari-Viterbese 0-1

Ore 15

I RISULTATI

Bari – Viterbese 0-1 38′ s.t. Murilo (V)

Avellino – Palermo 1-0 5′ s.t. Silvestri (A)

Cavese – Paganese 1-0 3′ p.t. Gerardi (C)

Teramo – Monopoli 1-1 21′ p.t. Guiebre (M), 9′ s.t. Pinzauti (T)

Turris – Bisceglie 2-2 28′ p.t. Altobello (B), 33′ s.t. Cittadino (B) su rigore, 39′ s.t. Giannone (T), 45′ s.t. Persano (T)

Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-1 41′ s.t. Orlando (J)

RIPOSA: CATANIA

Ore 17:30

Potenza-Foggia

Ore 20:30

Catanzaro-Vibonese

Lunedì 8 febbraio ore 21

Ternana-Casertana

CLASSIFICA

Ternana* 53

Bari 42

Avellino 41

Catania** 34

Teramo 34

Foggia* 33

Catanzaro** 32

Juve Stabia 30

V.Francavilla 28

Turris 28

Palermo 27

Casertana** 27

Viterbese 25

Vibonese* 22

Monopoli* 21

Potenza* 17

Bisceglie 17

Cavese 16

Paganese* 15

* una partita in meno

** due partite in meno