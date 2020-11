Serie C, novità Ternana per la tv: ecco dove seguire le dirette

Ottavo turno stravolto in Serie C con tante partite rinviate e altre spostate di orario. Il Covid purtroppo sta causando seri guai a tutte le società di terza divisione. Intanto la Ternana ha preso i diritti per trasmettere in chiaro le sue partite in casa e fuori sul canale 264 del digitale Cusano Italia tv: si comincia oggi con il Catanzaro. L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Infatti nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche e spunti di riflessione. I disservizi di Eleven Sports hanno portato le società a procedere in autonomia e già si profila una lunga serie di club che cederanno i diritti a tv locali.

Ecco il programma (*gare in meno, ° in più).

GIRONE A

Ore 15 Carrarese-Ales- sandria, Juve U23-Lecco e Livorno-Pergolettese; ore 17.30 AlbinoLeffe-Pistoiese, Piacenza-Renate, Pontedera -Grosseto e Pro Sesto-Novara. Rinv. Como-Pro Patria e Olbia-Lucchese. Classifica Pro Vercelli p. 14; Novara, Como, Grosseto e Carrarese 13; Pro Patria, Renate e Pontedera 12; Lecco 11; Juventus U23* e Pro Sesto 10; Pergolettese 9; Alessandria e Piacen- za 8; Giana 7; Livorno*, AlbinoLeffe e Pistoiese 6; Olbia 4, Lucchese 1.

GIRONE B

Ore 15 Fermana-Carpi, Mantova-Imolese, Modena-Perugia, Südtirol-Samb e V. Verona-Matelica; ore 17.30 Legnago-Feralpisalò, Ravenna-Fano e Vis Pesaro-Gubbio. Domani, ore 21 Cesena-Padova (su Rai Sport). Classifica Padova, Südtirol e Triestina° p. 14; Modena, Feralpisalò, Carpi e Perugia 13; Mantova 12; Imolese, Samb e Matelica 11; Legnago e Cesena 10; Virtus Verona 8; Fermana 7; Ravenna 6; Vis Pesaro 5; Gubbio, Fano e Arezzo° 3.

GIRONE C Ore

15 Ternana-Catan- zaro; ore 17.30 Casertana-Turris, Foggia-Bari e Potenza-Cavese; ore 20.30 Juve Stabia-Bisceglie e Mono- poli-Francavilla. Rinviate Catania-Vibonese e Palermo-Viterbese. Rip. Avellino. Classifica Teramo p. 17; Ternana 15; Bari* e Avellino* 14; Turris* 11; Juve Stabia 10; Vibonese* 9; Catan zaro** e Monopoli* 8; Bisceglie** 7; Catania* (-4), Viterbese e Paganese° 6; Potenza* e Francavilla 5; Cavese 4; Casertana* e Foggia** 3; Palermo*** 1.