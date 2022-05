Serie C, Padova-Palermo: data, orario e regolamento della finale playoff

La Lega Pro ha definito il programma della finale playoff di Serie C

La Lega Pro ha comunicato le date e gli orari di inizio partita delle due gare di finale playoff di Serie C. Si affronteranno per un posto in B e per fare compagnia a Sudtirol, Modena e Bari, il Padova e il Palermo. Si riportano le gare di andata e ritorno valevoli quali “Finale” in programma nelle date e con gli orari sottoindicati:

Modalità di svolgimentoLa “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2021-2022 sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.