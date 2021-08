Serie C, Palermo e Reggio Emilia con più tifosi nella prima giornata

Ghirelli soddisfatto dopo aver visto i dati di afflusso

Dopo un anno e mezzo di partite disputate senza pubblico o quasi, anche in Lega Pro c’è stato il ritorno degli spettatori sugli spalti. Trenta stadi di Serie C hanno riaperto al 50% della loro capienza e sono stati riempiti per oltre il 30%. A Palermo ed a Reggio Emilia erano in oltre quattromila. Buono l’afflusso di pubblico anche a Taranto, Avellino, Catanzaro e Pescara con oltre tremila presenze. Da segnalare come la Reggiana, mettendo in atto iniziative promozionali rivolte ai suoi tifosi Under 14, Over 65 e Under 6, abbia ottenuto un eccellente risultato con il maggior numero di spettatori paganti. Un altro dato emerge da un confronto tra le otto partite giocate nella prima giornata 2021/22 e le stesse gare giocate nel 2019/20 prima della pandemia: ci sono 4.724 spettatori in meno in termini di valore assoluto.