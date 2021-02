Foggia e Teramo chiudono l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie C a reti bianche. Le due squadre rimangono a pari punti a 33 in piena zona playoff anche se dietro ci sono diverse squadre con una gara da recuperare e alcune che addirittura ne hanno due. Il percorso di Foggia e Teramo nelle ultime cinque giornate è praticamente identico con 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. Nel prossimo turno il Foggia va in casa del Potenza e il Teramo invece ospiterà Monopoli.