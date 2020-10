Serie C, pari tra Matelica e Sudtirol. Testa a testa tra Carrarese e Lecco

Si è conclusa da poco la terza giornata di Serie C. Ecco tutti i risultati di questo turno tra conferme e sorprese al vertice.

GIRONE A

Si rilancia il Grosseto che passa sul campo della Lucchese. Torna in zona playoff anche la Pro Patria che vince sul campo dell’Olbia. Pari tra Pistoiese e Pergolettese. I lombardi restano attorno alle prime otto posizioni. Smuovono la classifica i toscani. Carrarese e Lecco vincono le rispettive partite e si issano in testa alla classifica. Seguono distanti un solo punto Novara, Renate, Grosseto, Como e Juventus U23.

Lucchese-Grosseto 0-2

Olbia-Pro Patria 0-1

Pistoiese-Pergolettese 1-1

Piacenza-Livorno 2-0

Albinoleffe-Pro Sesto 0-1

Carrarese-Pontedera 2-1

Lecco-Alessandria 2-1

Novara-Giana Erminio 2-1

Renate-Pro Vercelli 2-1

GIRONE B

Il big match tra Matelica e Sudtirol si conclude con un pareggio. Non ne approfitta il Carpi che si ferma contro il Fano e spreca l’occasione per il sorpasso in vetta. Triestina e Feralpi Salò si riavvicinano, portandosi a un solo punto dalla vetta della classifica.

Matelica-Sudtirol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Carpi-Aj Fano 0-0

Feralpi Salò-Imolese 2-1

Padova-Mantova 3-1

Sambenedettese-Fermana 1-1

Virtus Verona-Legnago Salus 0-0

GIRONE C

Continua a macinare punti il Bari che passa sul campo della Cavese. Stop per la Ternana che si ferma sul campo del Palermo. Continua a risalire la china il Catania, vincente anche contro la Juve Stabia. Si riscatta anche il Catanzaro. Non spicca il volo il Potenza fermato sul pari dalla Casertana.

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2

Catania-Juve Stabia 1-0

Catanzaro-Paganese 1-0

Cavese-Bari 2-3

Turris-Viterbese 2-1

Potenza Casertana 2-2