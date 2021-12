Serie C, pari tra Palermo e Bari. Colpo Monopoli, avanzano le ultime

Monopoli adesso è al secondo posto in classifica

Il big match del Girone C di Serie C tra Palermo e Bari è finito a reti bianche. Un risultato giusto, maturato dopo una bella gara, giocata a ritmi alti. Nel primo tempo sono gli ospiti ad avere il predominio; la squadra di Mignani attacca con continuità e crea tante occasioni, senza concretizzare. L’espulsione di Terranova, però, cambia la partita e nella ripresa sono i rosa a cercare la vittoria con insistenza. I pugliesi tengono bene il campo e vanno vicini al colpaccio, ma anche Frattali deve compiere una grande parata per blindare il risultato. Un buon punto per il Bari, vista come si era messa la partita, mentre per il Palermo è un’occasione sprecata. Nelle altre gare della 19a e ultima giornata di andata si segnala il colpo del Monopoli sul terreno della Fidelis Andria e buon passo avanti delle ultime in classifica Messina e Vibonese che hanno strappato un punto rispettivamente a Catania e Catanzaro.