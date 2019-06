Nasce il nuovo campionato Serie C che mai come quest’anno avrà piazze importanti soprattutto nel girone meridionale con Bari, Foggia, Avellino e Catania. La stagione partirà ufficialmente mercoledì 31 luglio a Roma, con la presentazione dei calendari della Serie C 2019-2020, presso il Salone d’onore del CONI.