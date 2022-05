Serie C, playoff al via: le qualificate al turno successivo

Tutte le migliori piazzate tranne il Lecco e l'Ancona hanno passato il turno

E' iniziata oggi la corsa playoff di Serie C per un posto utile da assegnare che serve per raggiungere in B Sudtirol, Modena e Bari. Nelle prime tre partite valide per il primo turno dei playoff di Serie C, passano Pro Patria (grazie alla vittoria a Lecco), Pescara (basta un pari contro la Carrarese), Pro Vercelli (0-0 contro la Pergolettese) e Virtus Francavilla (2-2 contro il Monterosi Tuscia). Nel pomeriggio gli altri quattro match. Basta un pareggio a reti bianche, e anche un po’ a fatica, alla Juventus U23 per avere la meglio sul Piacenza ed avanzare nel tabellone (affronterà la Pro Vercelli in un derby piemontese). Stesso discorso per il Monopoli, che con l’1-1 contro il Picerno (pareggio di Borrelli al vantaggio ospite firmato Gerardi) avanza. Vittorie indiscutibili invece quelle del Gubbio (1-0 maturato nel recupero con Arena) sulla Lucchese e del Foggia, che ha piegato 2-0 la Turris con i gol di Di Grazia (76’) e Curcio (89’). Avanti dunque le formazioni che meglio si erano classificate in campionato.